الوصل يقسو على حتا ويقترب من ربع نهائي الكأس

شهد اليوم الختامي من مباريات ذهاب دور الـ16 في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، أمس، فوزاً كبيراً للوصل على حساب ضيفه حتا بسباعية، بينما وقع فريقا الجزيرة وكلباء في فخ التعادل أمام مضيفيهما بني ياس وخورفكان بنتيجة 2-2 و1-1 على التوالي.

وأكرم الوصل وفادة ضيفه حتا بسبعة أهداف نظيفة، وبات على مشارف ربع النهائي. وافتتح علي صالح التسجيل في الدقيقة السابعة، ثم أضاف كايو الثاني بعدها بدقيقتين.

وبعد الاستراحة تمكن ليما من إضافة هدفين متتاليين الأول في الدقيقة 52، والثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 80، بعد العودة إلى تقنية الفيديو. ووسع البديل خيمينيز الفارق بتسجيل الخامس من ضربة ثابتة في الدقيقة 82. وواصل الوصل تألقه ليضيف له البديل آداما ديالو هدفين في الدقيقتين 84 و88.

وفي المباراة الثانية، افتتح كلباء التسجيل عن طريق الدولي السابق حبيب الفردان، في الدقيقة الخامسة من المباراة، بعد أن أكمل كرة ارتدت من حارس مرمى خورفكان أحمد ديدا سبقتها تسديدة قوية من الإيراني مهدي قايدي. وسعى خورفكان إلى التعويض وتأتى له ذلك عن طريق البرازيلي لورينسي في الدقيقة 45+5، مستفيداً من كرة وصلته من ضربة ركنية. وفي لقاء بني ياس والجزيرة، سيطر التعادل الإيجابي على المواجهة.

وقص الضيوف شريط الأهداف في الدقيقة 21 عن طريق البرازيلي فيرناندو. وضاعف الجزيرة بعد الهدف هجماته، وهو ما مكّنه من تعزيز تقدمه بالهدف الثاني بواسطة المالي عمر تراوري في الدقيقة 26. وتمكن بعدها بني ياس من تغيير مجرى المباراة، وتسجيل هدفين منحاه التعادل عن طريق الألباني سيفيري في الدقيقة 32، ثم هدف البرازيلي فيكتور في الدقيقة 39.

نتائج مباريات أمس

- الوصل 7-0 حتا.

- بني ياس 2-2 الجزيرة.

- خورفكان 1-1 كلباء.