الأبيض الأولمبي يتدرب في مدينة داليان الصينية

بدأ المنتخب الأولمبي، أمس، تدريباته في مدينة داليان الصينية، استعداداً للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة قطر 2024، حيث يلعب المنتخب في المجموعة السابعة التي تضم الصين والهند والمالديف. ويبدأ المنتخب مشواره في التصفيات بمواجهة صاحب الأرض الصين يوم السادس الجاري.

وتضم قائمة المنتخب 26 لاعباً، هم: أحمد فوزي، أحمد محمود، نواف الحارثي، راكان وليد، زايد الزعابي (الجزيرة)، عيسى خلفان، محمد عباس (العين)، خالد توحيد، حمد فهد (الشارقة) وليد راشد، ياسر حسن، سلطان عادل (كلباء)، مايد الطنيجي، عبدالله عباس، محمد عبدالرحمن، علي عبدالعزيز (النصر)، سلطان البدواوي، حارب عبدالله (شباب الأهلي)، عبدالله عبدالعزيز (عجمان)، عبدالله الحمادي (الظفرة)، حمد المقبالي (الفجيرة)، إسماعيل الزعابي (البطائح)، فهد بدر (الإمارات)، عبدالعزيز البلوشي (الوحدة)، حمدان عبدالرحمن (حتا)، خميس المنصوري (بني ياس).