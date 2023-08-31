التعادل يفرض نفسه على مواجهة خورفكان وكلباء

فرض التعادل نفسه على لقاء خورفكان أمام ضيفه كلباء اليوم في ذهاب دور الـ16 من كأس مصرف أبوظبي الإسلامي بنتيجة 1-1. وبهذه النتيجة يتأجل الحسم إلى لقاء الاياب والتي ستقام في 15 سبتمبر المقبل في ملعب كلباء.

وكان كلباء البادىء بالتسجيل عن طريق الدولي السابق حبيب الفردان وذلك في الدقيقة الخامسة من المباراة بعد ان اكمل كرة ارتدت من حارس مرمى خورفكان احمد محمود ديدا سبقتها تسديدة قوية من الايراني مهدي قايدي. وسجل خورفكان هدف التعادل عن طريق البرازيلي لورينسي في الدقيقة 45+5 مستفيدا من كرة وصلته من ضربة ركنية.