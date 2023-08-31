العين والوحدة يضعان قدماً في ربع نهائي الكأس

وضع فريقا العين والوحدة قدماً في الدور ربع النهائي من كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، بعد أن حققا نتيجة كبيرة في ذهاب الدور الأول، بتغلب الوحدة في ملعبه على فريق الإمارات بثلاثية نظيفة، بينما فاز العين على مضيفه البطائح بخماسية نظيفة، في المقابل استمر النصر في نتائجه المتواضعة، ولم ينجح في الحفاظ على تقدمه أمام مضيفه عجمان بنتيجة (2-1)، قبل أن ينجح عجمان في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي من معادلة النتيجة 2-2، بواسطة علي مدن من خلال ركلة جزاء.

وصنع الوافد الجديد لفريق الوحدة، الأرجنتيني جوانكا الهدف الأول وسجل الثاني ليقود فريقه إلى تحقيق انتصار ثمين، وذلك في الظهور الرسمي الأول للاعب مع «العنابي» في البطولات المحلية.

وأرسل جوانكا كرة عرضية داخل الجزاء ارتقى لها زميله بيمينتا وحوّلها برأسه في الشباك واضعاً الفريق في المقدمة في الدقيقة 35، فيما عاد جوانكا وسجل الثاني بنفسه في الدقيقة 87 بتسديدة من داخل الجزاء، وجاء الثالث للوحدة عن طريق السوري عمر خريبين بتسديدة قوية في الدقيقة 92.

وفي لقاء العين، تمكن كوامي من ترجمة أفضلية الزعيم إلى هدف مع الدقيقة 11. وجاء الثاني بعد أن نجح سفيان رحيمي في قطع الكرة من الحارس زايد الحمادي، ليمررها إلى سلطان الشامسي الذي لم يجد صعوبة في إيداعها الشباك (37).

وأضاف عمر أتزيلي الثالث مستغلاً تمريرة حاسمة من سفيان رحيمي في الدقيقة 65. ثم عزز البديل أبانفي، أهداف العين بضربة رأس بعد كرة عرضية (90+1) قبل أن يختتم اللاعب ذاته خماسية العين، بعد كرة مرتدة إليه من المدافعين ليسددها بنجاح.

وفي المباراة الثالثة، افتتح حمدان الكمالي التسجيل للنصر، مستغلا دربكة في دفاع عجمان «14». ولكن وليد أزارو سجل التعادل لعجمان من كرة رأسية «29». وعاد مانولو غابياديني، ليمنح التقدم مجدداً للنصر بتسديدة مميزة على يمين الحارس «33».ثم أعاد علي مدن التعادل مجددا لعجمان من علامة الجزاء بعد عرقلة أزارو داخل الصندوق، لينفذها بنجاح على يسار الحارس «88».