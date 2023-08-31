«طواف صلالة» مرحلة الإعداد الأخيرة للدرّاجات قبل المشاركة في «الآسياد»

يكثف منتخب الإمارات للدرّاجات الهوائية استعداداته للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية، حيث يخوض معسكراً حالياً في إيطاليا يختتم في الخامس من سبتمبر المقبل، على أن يغادر بعدها إلى سلطنة عُمان للمشاركة في طواف صلالة، الذي ينطلق في الـ10 من الشهر نفسه، وهي المحطة الأخيرة في الإعداد قبل المشاركة بالألعاب الآسيوية. ويشارك أحمد المنصوري، درّاج المنتخب الوطني، وزملاؤه حالياً في المنتخب بقيادة المدرب يوسف ميرزا، في تدريبات يومية بالمعسكر، تعتمد على التأهيل للصعود لمسافات مختلفة، إضافة إلى تدريبات بالصالة الرياضية لمدة ثلاث ساعات يومياً.



وتضم بعثة المنتخب الوطني ستة درّاجين، من بينهم يوسف ميرزا، إلى جانب أحمد المنصوري، وجابر المنصوري، وسيف المعيوف، وعبدالله الحمادي، وعبدالله جاسم، إضافة إلى كل من صفية الصايغ، وزهرة حسين، حيث تتواجدان مع فريق الإمارات للدرّاجات. وفي ما يتعلق بالاستعدادات للتأهل إلى أولمبياد باريس 2024، قال أحمد المنصوري، في تصريح صحافي: «شاركت خلال الفترة الماضية في العديد من السباقات الخارجية، أبرزها بطولة العالم في غلاسكو باسكتنلدا، لجمع المزيد من النقاط المؤهلة، إلى الأولمبياد».