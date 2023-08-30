دوري «أدنوك» للمحترفين..الثاني «خليجياً وآسيوياً» بالقيمة السوقية

احتل دوري «أدنوك» للمحترفين لكرة القدم، المرتبة الثانية خليجياً وآسيوياً من حيث القيمة السوقية البالغة 288.63 مليون يورو (1.14 مليار درهم)، جراء التعاقدات الأخيرة التي أبرمتها الأندية في مرحلة الانتقالات الصيفية الحالية التي تختتم يوم 21 سبتمبر، تعزيزاً لصفوفها في الموسم الكروي الجديد 2023-2024.

ووفقاً لموقع «ترانسفير ماركيت» شهد الدوري السعودي ارتفاعاً ملحوظاً جراء التعاقدات اللافتة التي أبرمتها الأندية، مع نخبة من كبار نجوم الكرة العالمية، ليعتلي من خلالها الدوري السعودي قائمة الأندية الخليجية وصدارة الأندية الآسيوية بقيمة سوقية تخطت المليار يورو.

وجاء الدوري القطري بالمرتبة الرابعة خليجياً وآسيوياً بإجمالي 236.49 مليون يورو، مع الأخذ بعين الاعتبار عدم وجود أي بيانات رسمية من موقع «ترانسفير ماركت» في ما يتعلق بباقي الدوريات الخليجية المحترفة الأخرى، سواء الدوري الكويتي، أو الدوري في البحرين وسلطنة عمان.

1 دوري «روشن» السعودي

قفز دوري «روشن» السعودي خمس مراكز دفعة واحدة في قائمة الدوريات الأعلى قيمة سوقية في العالم، متربعاً من خلالها في المركز 10 عالمياً، وصدارة الدوريات الآسيوية، بإجمالي 1.08 مليار يورو، جراء قيد 537 لاعباً منهم 148 محترفاً أجنبياً، في كشوف الأندية الـ18 المنافسة على لقب الدوري في نسخته الجديدة، ويتصدر نادي الهلال قائمة الأعلى قيمة سوقية بإجمالي 258.9 مليون يورو.

2 دوري «أدنوك» الإماراتي

جاء دوري «أدنوك» للمحترفين في المرتبة الثانية آسيوياً، بإجمالي قيمة سوقية للأندية الـ14 المنافسة على اللقب يبلغ 288.63 مليون يورو، مع توقعات بارتفاع هذه القيمة في ظل سعي الأندية لتعزيز صفوفها قبل إغلاق «الميركاتو» الصيفي في 21 من سبتمبر المقبل، وارتفاع عدد اللاعبين المقيدين للموسم الجديد البالغ حالياً 543 لاعباً منهم 185 أجنبياً، ويعتلي فريق الشارقة قائمة الأندية الإماراتية من حيث القيمة السوقية بإجمالي 40.5 مليون يورو.

3 الدوري الياباني

حل الدوري الياباني للدرجة الأولى «جي إل 1» بالمرتبة الثالثة آسيوياً، بإجمالي قيمة سوقية تبلغ 251.30 مليون يورو، وسط قيد الأندية الـ18 الموجودة في الدوري لـ601 لاعب، مع اقتصارها في التعاقد مع 85 محترفاً أجنبياً، ومعدلات أعمار هي الأقل مقارنة بباقي الدوريات الأخرى يقف عند 26.4 سنة، ويعتلي «أوراوا ريد ستارز» بقائمة لاعبيه البالغة 31 لاعباً صدارة الأعلى القيمة السوقية بإجمالي 19.35 مليون يورو.

4 دوري نجوم قطر

جاء دوري نجوم قطر بالمرتبة الثالثة خليجياً والرابعة آسيوياً بإجمالي قيمة سوقية تبلغ 236.49 مليون يورو، وذلك على الرغم من اقتصار الأندية المنافسة على اللقب على 12 نادٍ هي الأقل بين أندية المقدمة الأخرى سواء السعودي أو الإماراتي، بالإضافة إلى العدد الأقل من حيث قيد اللاعبين الذي بلغ 340 لاعباً يمثل الأجانب منهم نسبة 25.9% (88 لاعباً)، ويتربع نادي السد على قائمة الأعلى قيمة سوقية في قطر بإجمالي 45.7 مليون يورو.

5 الدوري الكوري الجنوبي

حافظ الدوري الكوري الجنوبي على مكانته آسيوياً باحتلاله المرتبة الخامسة من حيث إجمالي القيمة السوقية للأندية الـ12 المنافسة على اللقب، والبالغة 158.1 مليون يورو، وسط اقتصار تعاقدات الأندية بالمجمل على 470 لاعباً، منهم 65 محترفاً أجنبياً، ومعدلات أعمار هي الأصغر مقارنة بالدوريات الآسيوية الأخرى، يقتصر على 26.1 سنة، ويعتلي نادي «جيونبوك هيونداي» قائمة الأعلى قيمة سوقية بإجمالي 19.5 مليون يورو.