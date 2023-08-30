الزعيم لا يرحم.. أسقط البطائح بـ "الخمسة"

وضع العين قدما في الدور ربع النهائي لكأس مصرف أبو ظبي الإسلامي، بعد تغلبه خارج قواعده على البطائح، 5/0، في المباراة التي جرت بينهما على استاد خالد بن محمد في الامارة الباسمة.

وتمكن كوامي كويدو، من ترجمة أفضلية الزعيم لهدف مع الدقيقة 11، حينما تلقى تمريرة سفيان رحيمي من داخل الصندوق سددها بيساره لتضرب الكرة في المدافع عبد الله إسماعيل، وتغير اتجاها لتسكن على يمين الحارس.

وعاد سفيان رحيمي، ليصنع الهدف الثاني للزعيم، بعد أن نجح في قطع الكرة من الحارس زايد الحمادي من تمريرة خاطئة، ليُمررها إلى سلطان الشامسي، والذي لم يجد صعوبة في ايداعها الشباك "37".

وأضاف عمر اتزيلي في تسجيل الهدف الثالث مستغلاً تمريرة حاسمة أيضا من سفيان رحيمي الذي توغل بمجهود فردي مميز من جهة اليسار ووزع كرة أرضية، لم يتمكن لاعب البطائح اولريش سيدوين من ابعادها ليحولها داخل المرمى "65".

ثم عزز البديل أبانفي، أهداف العين بضربة رأس بعد كرة عرضية مررها له الظهير الايسر أريك، لينقض عليها قبل حارس البطائح "90+1"، قبل أن يختتم اللاعب ذاته خماسية الزعيم بعد كرة مرتدة إليه من المدافعين ليُسددها بنجاح