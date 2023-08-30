جوانكا يقود الوحدة للفوز على الإمارات في حضوره الأول

صنع الوافد الجديد لفريق الوحدة، الأرجنتيني كريستيان جوانكا الهدف الأول وسجل الثاني ليقود فريقه لتحقيق انتصار ثمين على حساب الإمارات 3-صفر في اللقاء الذي جمع بين الفريقين الأربعاء على استاد آل نهيان ضمن ذهاب الدور الأول لمسابقة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي لكرة القدم.

وكانت المواجهة هي الظهور الرسمي الأول لجوانكا مع "العنابي" في البطولات المحلية وذلك بعد استيفاء عقوبة الإيقاف التي كانت قد رحلت معه من ناديه السابق الشباب السعودي، وقد أظهر اللاعب قدراته في خط وسط الفريق وهو ما سيحل أزمة مركز صناعة اللاعب التي يعاني منها الفريق.

وأرسل جوانكا كرة عرضية داخل منطقة الجزاء ارتقى لها زميله المدافع لوكاس بيمينتا ليحولها برأسه في الشباك واضعاً الفريق في المقدمة في الدقيقة 35، فيما عاد جوانكا وسجل الهدف الثاني بنفسه في الدقيقة 87 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء ليريح أعصاب جماهير فريقه.

والمباراة في طريقها للنهاية، خطف الدولي السوري عمر خريبين الهدف الثالث لمصلحة "العنابي" بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، ليؤمن النتيجة قبل لقاء الإياب الذي سيجمع بين الفريقين منتصف شهر سبتمبر القادم في رأس الخيمة، وهي المواجهة التي سيدخلها "العنابي" بأريحية كبيرة بفضل فوزه الثمين.