العين يجدد عقد مدافعه كوامي حتى 2028

أعلن نادي العين تجديد عقد مدافعه كوامي أتون (23 عاماً) حتى 2028.

وقال محمد عبيد حماد، عضو لجنة تسيير إدارة شؤون شركة نادي العين لكرة القدم، مشرف قطاع الفريق الأول والرديف، إن «اللاعب كوامي أتون يمتلك إمكانيات عالية، وأظهر أداء فنياً متطوراً، وتجديد عقده جاء بناء على تقارير وأرقام فنية استندت إلى توصية مدرب الفريق واللجان المختصة في شؤون التحليل والإحصاء في شركة نادي العين لكرة القدم».