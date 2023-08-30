فيصل خليل وبشير سعيد يشاركان في مباراة لأساطير آسيا وبرشلونة

يُشارك نجما الكرة الإماراتية ولاعبا منتخبنا الوطني السابقان، بشير سعيد وفيصل خليل، في مباراة الأساطير التي ستجمع ألمع نجوم كرة القدم من مختلف الدول الآسيوية، بفريق أساطير نادي برشلونة الإسباني، اليوم باستاد امورزاكوف بمدينة بشكيك.

ووفق بيان صادر من اتحاد الكرة فإن المباراة تتزامن مع افتتاح فرع أكاديمية برشلونة لكرة القدم في قيرغيزستان، بحضور مسؤولي اتحاد قيرغيزستان لكرة القدم ونادي برشلونة، وتُشرف على تنظيمها «جال قروب آسيا» مالكة أكاديمية برشلونة في وسط آسيا.

وكان اتحاد الإمارات لكرة القدم، تلقى الدعوة من نظيره القيرغيزستاني، لمشاركة اثنين من نجوم الكرة الإماراتية في هذه المباراة التي ستشهد وجود عدد كبير من أساطير كرة القدم حول العالم.