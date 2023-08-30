منتصف ليل الخميس آخر موعد للترشح لجائزة محمد بن راشد للإبداع الرياضي

يتواصل العد التنازلي للترشح للدورة الثانية عشرة من «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي»، إحدى «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» التي يرعاها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لدبي، ويرأسها سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، حيث يغلق باب الترشح منتصف ليل الخميس 31 أغسطس 2023.

وقالت الأمانة العامة للجائزة إنها تسلمت مئات ملفات الترشح لمختلف الفئات من دولة الإمارات والدول العربية والعالم، من خلال الموقع الإلكتروني وتطبيق الجائزة: mbrawards.ae .

ويشترط في المترشحين تقديم ملفاتهم التي تتضمن إنجازاتهم العالمية الكبيرة التي تحققت خلال فترة الترشح للدورة 12 من الجائزة، وهي من 16-9-2021 إلى 31-8-2023.