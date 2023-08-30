الشارقة.. ثالث محطة لتيغالي في «دورينا» خلال 10 سنوات

تتواصل مسيرة المهاجم الدولي سيبستيان تيغالي في «دورينا»، التي تمتد 10 سنوات، بعدما أعلن نادي الشارقة عن ضمه في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع الوحدة يونيو الماضي، حيث ظهرتيغالي لأول مرة مع الوحدة في 2013. ويراهن المدرب الروماني كوزمين على عناصر الخبرة مثل تيغالي، لتعزيز الخط الأمامي في الفريق، الذي يضم أيضاً

عناصر مميزة، مثل: الإسباني ألكاسير، والبرازيلي كايو، ومواطنه لوان بيريرا، والغيني عثمان كامارا. ويُعدّ نادي الشارقة المحطة الثالثة في مسيرة المهاجم الدولي تيغالي، بعدما لعب سابقاً للوحدة (على فترتين) والنصر.

ورغم تقدمه في السن (38 عاماً)، فإن تيغالي يملك موهبة عالية في التهديف، ويعرف تماماً كيف يصل إلى الشباك، مثلما فعل من قبل مع جماهير الوحدة، التي أسعدها كثيراً بأهدافه الجميلة ولمساته الساحرة، وكذلك مع جماهير النصر، رغم أن تجربته مع «العميد» امتدت لموسمين، ولم تكن موفقة بالشكل المطلوب مثلما كانت مع الوحدة. وعرف تيغالي بأهدافه القاتلة في اللحظات الحاسمة خلال المباريات المختلفة.

وكان تيغالي قد انتقل إلى الوحدة سنة 2013، قادماً من الدوري السعودي، ثم انتقل إلى النصر سنة 2020، وعاد مجدداً الموسم الماضي إلى «العنابي» قبل أن ينتهي عقده يونيو الماضي، ولم يتوصل الطرفان إلى تجديده.

وتوّج تيغالي مع الوحدة بخمس بطولات هي: كأس رئيس الدولة في2017، وكأس رابطة المحترفين مرتين، ومثلهما كأس السوبر. ونال جائزة هداف الدوري الإماراتي مرتين خلال موسم 2015-2016 و2018-2019.

واعتبر عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة سابقاً والمحلل الرياضي، الدكتور سليم الشامسي، انضمام تيغالي إلى الشارقة صفقة ناجحة، باعتباره مهاجماً سيعزز هجوم الشارقة، معتبراً أن الفريق سيكون بجاحة إلى دكة احتياط قوية، خصوصاً أنه سيشارك في دوري أبطال آسيا للأندية. وقال الشامسي لـ«الإمارات اليوم»: «رغم عامل السن، فإن تيغالي لاعب صاحب خبرة كبيرة في الملاعب».