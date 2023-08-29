رباعة مصرية تخطف الذهب من يد الأوكرانية في مونديال دبي لأصحاب الهمم

شهدت منافسات بطولة العالم لرفعات القوة لأصحاب الهمم التي تستضيفها دبي حالياً، انتزاع المصرية رحاب أحمد الميدالية الذهبية في منافسات السيدات لوزن 55 كيلوغرام، بعد أن سجلت رفعة بلغت 130 كيلوغرام، متفوقةً بفارق الأربعة كيلوغرامات على الأوكرانية ماريا تشيفشوك التي اكتفت بالميدالية الفضية، في ذهبت الميدالية البرونزية للصينية جينغ بينغ تشو برفعة بلغت 125 كيلوغرام.

وقالت رحاب في تصريحات صحافية بعد مراسم التتويج: "كان التحدي كبيراً نحو حصدي الميدالية الذهبية، خصوصاً أنها المرة الأولى التي انافس بها في فئة وزن 55 كيلوغرام، وسعادتي كبيرة في تتويجي هنا في دبي".

وأضافت: "سأواصل التدريبات في هذا الوزن نحو تحقيق الحلم الأكبر والمنافسة على ذهبية دورة الألعاب البارالمبية-باريس 2024".

وواصل المنتخب الصيني برصيد الثماني ميداليات ذهبية، صدارته الترتيب العام لـ "مونديال دبي-2023"، بفارق كبير عن أقرب منافسيه المنتخبين النيجيري والإيراني الذين تشاركا المركز الثاني برصيد الميداليتين الذهبيتين لكل منهما ثم مصر ثالثة.