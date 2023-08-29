شهدت الجولة الثانية من دوري أدنوك للمحترفين عودة قوية للوحدة، وانتصار ثمين للوصل، وارتفاع في درجات الحرارة أثرت على مجريات الجولة ومستواها الفني بشكل عام، وشهدت قائمة «توب 5» لهذه الجولة حسب التقييم الأسبوعي، وفقا لاختيارات «الإمارات اليوم»، تميزا من جمهور الإمارات، وتألق مدافع شباب الأهلي المخضرم يوسف جابر، وحارس الوصل خالد السناني، بينما تألق هداف العين لابا كودجو، ومدرب الوصل ميلويفيتش.

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