الإنجليزي كليمينتز يتقدم 100 خطوة في «السباق إلى دبي» للغولف

توج الإنجليزي تود كليمينتز بأول ألقابه في مسيرته في جولة (دي بي ورلد) للغولف، التي تحمل شعار «السباق إلى دبي»، بعد فوزه بلقب بطولة «دي آند دي ريل تشيك ماسترز»، التي اختتمت أول من أمس في براغ عاصمة التشيك، ضمن روزنامة عالمية للجولة التي تقام برعاية إماراتية تشمل 43 بطولة، تقام في 25 دولة مختلفة في الموسم الحالي.

وتوج كليمينتز بلقب البطولة التشيكية، بعدما أنهى المنافسات بـ22 ضربة تحت المعدل، ليحصد 460 نقطة، جعلته يتقدم 100 خطوة دفعة واحدة ويصبح بالمركز 51 برصيد 645 نقطة في الترتيب الصادر أمس، لـ«السباق إلى دبي» بالشراكة مع رولكس وبدعم من دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي.

جاءت النتيجة في توقيت مثالي للاعب الذي يسعى للتأهل إلى البطولة الختامية (جولة دي بي ورلد)، التي تقام في عقارات جميرا للغولف في دبي 16 إلى 19 نوفمبر المقبل، ويتأهل لها حصراً أصحاب المراكز الـ50 الأولى بحسب نتائجهم في الموسم.