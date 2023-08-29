«عمومية» اتحاد الكرة لانتخاب مجلس إدارة جديد تقام في أبوظبي 8 سبتمبر

أعلن اتحاد الإمارات لكرة القدم أن الجمعية العمومية الانتخابية الخاصة بانتخاب مجلس إدارة جديد لاتحاد الكرة للدورة الانتخابية 2023-2027، ستقام يوم الجمعة، الثامن من سبتمبر المقبل، عند الساعة 11 صباحاً في فندق إرث (نادي ضباط القوات المسلحة) بالعاصمة أبوظبي. يذكر أن الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان فاز برئاسة اتحاد الكرة بالتزكية.

وقال اتحاد الكرة في بيان صحافي إن الأمانة العامة لاتحاد الكرة قامت أمس بتوجيه الدعوة لأعضاء الجمعية العمومية لحضور الاجتماع، مصحوبة بجدول الأعمال والقائمة الانتخابية المقدمة من المرشح لرئيس الاتحاد والمعتمدة من لجنة الانتخابات خلال اجتماعها المنعقد بتاريخ 23 الجاري.

وكانت لجنة الانتخابات قد اعتمدت القائمة الانتخابية المقدمة من المرشح لمنصب رئيس الاتحاد، وضمت كلاً من هشام الزرعوني (نادي الشارقة) وحمد أحمد المزروعي (نادي حتا) وعمر الحاج المهيري (نادي النصر) ويحيى خلف المطروشي (نادي عجمان) وفهد إسماعيل الحوسني (نادي بني ياس) وأمل حسن بوشلاخ (نادي مصفوت) وأحمد علي المهبوبي (نادي التعاون) وإبراهيم حسن النمر (نادي الحمرية) وعبدالمحسن فهد الدوسري، وخلفان جمعة بلهول، وعبيد سالم الشامسي المرشحين من رئيس الاتحاد.

• الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان فاز برئاسة اتحاد الكرة بالتزكية.