صادق نادي ريال مدريد الإسباني خلال جمعيته العمومية، أمس، على تعيين أسطورة كرة المضرب المعتزل رافاييل نادال عضواً في مجلس إدارته.

ويرتبط نادال، المتوج بـ22 لقباً في البطولات الأربع الكبرى (غراند سلام)، بعلاقة قوية مع رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريس، وهو عضو فخري في النادي منذ عام 2011.

وقال نادال «أودّ أن أشكر الرئيس. عندما منحتموني العضوية الفخرية كان ذلك أمراً مميزاً جداً، واليوم أخطو خطوة إضافية إلى الأمام».

وأضاف «إنها مسؤولية كبيرة بالنسبة لي. ريال مدريد يُورث من الآباء إلى الأبناء، فهو شيء يوحد الناس. والآن، فإن حصولي على هذه الفرصة يشكل فرصة هائلة».

واعتبر بيريس أن انضمام نادال سيساعد النادي على مواصلة النجاح في المستقبل، وقال: «وصوله أكثر من مجرد انضمام شخصية استثنائية، فهو يعني أن أحد أعظم الأساطير يرغب في مشاركة مستقبلنا».

وأضاف: «أنا مقتنع بأن وجوده سيساعدنا على مواصلة بناء ريال مدريد الذي نريده للأجيال القادمة».

وأحرز نادال (40 عاماً) خلال مسيرته الحافلة رقماً قياسياً بإحراز 14 لقباً في منافسات الفردي ببطولة فرنسا المفتوحة.

وكان نادال قد قال عام 2023 إنه يود يوماً ما أن يصبح رئيساً لريال مدريد، لكنه لا يعلم ما إذا كان مؤهلاً لتولي هذا المنصب.

وقبل انتخابات النادي هذا العام، نأى نادال بنفسه عن التقارير التي تحدثت عن اعتزامه الترشح. وفاز بيريس في انتخابات يونيو متغلباً على إنريكي ريكيلمي.