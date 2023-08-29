شباب الأهلي يلعب مباراتين وديتين خلال «التوقف»

كافأ مدرب شباب الأهلي، الصربي نيكوليتش لاعبيه بـ«راحة سلبية» لثلاثة أيام، بعد الفوز أول من أمس على خورفكان بنتيجة 2-1 في الجولة الثانية لدوري أدنوك للمحترفين. وحافظ «الفرسان» على صدارة الدوري بست نقاط متفوقاً بفارق الأهداف على العين والوصل. وقال ماركو نيكوليتش لـ «الإمارات اليوم»: «بالتأكيد اللاعبون سيكونون سعداء بتلك الراحة هم بحاجة لها بعد المجهود البدني الكبير الذي بذلوه في الأيام الماضية، كما تعلمون خضنا أربع مباريات بين بطولة الدوري، والبطولة الآسيوية في 12 يوماً فقط، وسنبدأ بعدها مواصلة التحضيرات، إذ سنخوض مباراتين وديتين يومي الثامن و15 سبتمبر المقبل، وجاري حالياً الاتفاق على أطرافها».

وأضاف: سعيد لأننا حققنا الأهم بالثلاث نقاط في مباراة خورفكان، لكن لي بعض التحفظات على الأوقات التي خرج فيها اللاعبون عن تركيزهم في الشوط الثاني، وسببت تلك الإشكالية بعض الصعوبات، أصيب خلالها مرمانا بهدف وكان من السهل أيضاً أن نستقبل آخر، الأمر بحاجة إلى مراجعة وعلاج تلك السلبية».

وحول ما إذا كان سيستمر في سياسة تدوير اللاعبين بعد توقف الدوري، أم سيعمل على تثبيت التشكيلة أوضح: «فريقي لا يتألف من 11 لاعباً فقط، لدينا مجموعة جيدة من اللاعبين، وأثق أن كل لاعب يُزج به في المباريات لديه قدرة كبيرة على القيام بالمهام المُوكل بها».

خورفكان يتجه للتعاقد مع لاعبين أجانب قبل غلق باب الانتقالات

كشف مدرب خورفكان، عبدالعزيز العنبري، عن نية النادي التعاقد مع لاعبين أجانب قبل غلق باب الانتقالات الصيفية، دون أن يكشف عن المزيد من التفاصيل في هذا الجانب. وقال العنبري في المؤتمر الصحافي بعد الخسارة من شباب الأهلي 2-1 في الجولة الثانية لدوري أدنوك للمحترفين: نحتاج لعناصر جيدة على مستوى الأجانب تساعد على تطور أداء الفريق والذهاب به إلى مناطق بعيدة بحسب ما نطمح له.

وأضاف: مباراة شباب الأهلي أكدت الحاجة لتطوير مستوى الفريق بصورة أفضل مما هي عليه.