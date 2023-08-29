برونزية لـ «أبوظبي للشراع الحديث» في كأس بولندا

واصل فريق أبوظبي للشراع الحديث سلسلة إنجازاته الأوروبية بعد أن حقق المتسابق ماجد المرزوقي، المركز الثالث تحت 16 سنة في فئة الإلكا 4 عبر كأس بولندا لقوارب الإلكا، التي أسدل الستار عليها أول من أمس، وشهدت مشاركة أكثر من 187 بحاراً من 11 دولة، في مختلف فئات البطولة، بالإضافة لحلوله سادساً في الترتيب العام أيضاً.

وفي البطولة نفسها حل متسابق فريق أبوظبي محمد الزعابي رابعاً ليسجل فريق أبوظبي في هذه الإنجازات حضوراً قوياً في كأس بولندا التي شهدت مشاركة كبيرة لأقوى وأفضل البحارة. ورفع فريق أبوظبي بهذه النتيجة رصيده من الميداليات خلال المشاركات الصيفية الحالية إلى 22 ميدالية وكأساً.