الإحصاءات وقفت مع «العميد».. وبني ياس انتصر باستثمار الفرص

أظهرت الإحصاءات الرسمية الصادرة عن رابطة المحترفين، أن النصر رغم خسارته على يد بني ياس بنتيجة 2-4 ضمن الجولة الثانية من دوري أدنوك للمحترفين أول من أمس، لكنه كان الطرف المسيطر، لكنه عجز عن استثمار ذلك، بينما في المقابل عرف «السماوي» كيف يستفيد من الفرص التي حصل عليها، وسجل أهدافه الأربعة من أربع تسديدات فقط على المرمى.

وكان «العميد» تكبد الخسارة الثانية له في الدوري بعد أن سقط في الجولة الافتتاحية أمام الجزيرة 1-3، قبل أن يتجرع مرارة الهزيمة أمام «السماوي» ليصدر بذلك القلق إلى جماهيره التي عاشت لحظات صعبة في الموسم الماضي حين انتظر حتى الجولات الأخيرة لتجنب الهبوط.

وتفصيلاً، أظهرت الإحصاءات أن النصر كان الأكثر استحواذاً بواقع 61.7%، مقابل 38.3% لبني ياس، وحصل على ست ركنيات، فيما لم ينل أصحاب الأرض أي ركنية، وعلى مستوى توزيع الكرات وصلت التمريرات إلى 546 مقابل 338 لـ«السماوي»، ونفذ لاعبوه 15 عرضية مقابل ست لمنافسهم.

وأظهرت الإحصاءات الهجومية أن لاعبي النصر سددوا 22 بواقع 12 من داخل الجزاء و10 من خارجها، وتسع تسديدات من المجمل باتجاه المرمى، مقابل 10 فقط لأصحاب الأرض بواقع ست من داخل المنطقة وأربع من خارجها، وأن أربعاً من مجمل التسديدات كانت باتجاه المرمى، وهي التي سجل منها «السماوي» أهدافه الأربعة.

من جانبه، أكد قائد النصر عادل تاعرابت أن عليهم التخلص من مشكلة غياب التركيز التي لازمت الفريق خلال المباراة، وأنه يتوجب عليهم سريعاً تصحيح الأخطاء حتى لا تتكرر التجربة الصعبة التي مر بها «العميد» في الموسم الماضي.

وقال في تصريحات صحافية: «الإدارة لم تقصر ولا توجد لدينا أي أعذار، يجب أن نغير هذه الصورة التي ظهرنا بها، يجب أن ننسى ما حدث في مباراتي الجزيرة وبني ياس وأن نركز في ما هو قادم».

في المقابل، عبر مدرب بني ياس، السلوفيني ميلانتيش عن رضاه للانتصار، وقال في المؤتمر الصحافي: «سعداء بالنتيجة وراضون على الأداء الذي قدمه الفريق، لقد استطعنا إظهار شخصيتنا والعودة في اللقاء بعد أن كنا متأخرين 1-2».

وأضاف المدرب: «في المباراة الماضية سجلنا هدفين وفي هذه المواجهة سجلنا أربعة أهداف وأنا سعيد بهذا الأداء الهجومي، الكل سعداء حالياً ولكن علينا أن نبدأ سريعاً تحضيراتنا لمواجهة الجزيرة يوم الخميس المقبل في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي».