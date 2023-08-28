اختتام معسكر أندية الشارقة لكرة اليد والطائرة في صربيا

اختتم 36 لاعباً من لاعبي كرة اليد والطائرة في أندية الشارقة معسكرهم في صربيا، بتنظيم وإشراف مجلس الشارقة الرياضي من 14 إلى 25 الجاري، وضم 20 لاعباً في كرة اليد، و16 لاعباً في كرة الطائرة، ضمن خطة المجلس لتطوير مهارات اللاعبين.

واشتمل المعسكر على تدريبات يومية صباحية ومسائية، وتدريبات مشتركة مع فرق ولاعبين من صربيا، للاحتكاك مع مدارس أوروبية في اللعبتين، كما تضمن خوض أربع مباريات ودية في كرة اليد والفوز في ثلاث والخسارة في واحدة، فيما تم إجراء أربع مباريات ودية في الطائرة شهدت فوزين وخسارتين و14 تدريباً، منها خمسة تدريبات مشتركة مع فرق صربية، تحت إشراف خبراء من صربيا ومدربين مرافقين للبعثة، ومتابعة إدارة شؤون الرياضة والتطوير في المجلس من خلال طارق بوسنينة أخصائي كرة اليد، والوليد بن محمد أخصائي كرة الطائرة.