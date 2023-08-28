مدرب البطائح: انتزعنا نقطة مهمة أمام كلباء

عبر مدرب البطائح الروماني رادوي عن سعادته بانتزاع نقطة مهمة أمام كلباء أول من أمس، بعد أن تعادلا سلباً في الجولة الثانية لدوري أدنوك للمحترفين.

وأكد رادوي في المؤتمر الصحافي: «كلباء قوي في المرتدات، لذلك عملنا على إغلاق المساحات في الملعب لتفادي تسجيل الأهداف، لم يتفوق أي من الفريقين على الآخر فقد كنا متكافئين في كل شيء بالأداء والنتيجة، وأعتقد أن المباراة لم تكن جيدة لمن تابعها في الملعب والتلفاز».

وتابع: «حصل الفريقان على فرص، ولكن لم تستثمر بسبب خوف كل منهما من الآخر، بل إننا لعبنا بأسلوب يتمثل في ألا نعطيهم فرصاً ليسجلوا».

وتابع: «حاولنا صناعة الفرص في الشوط الأول، ولكن لم يكن بإمكاننا تحقيق الأفضلية في منتصف الملعب، الذي اشتغلنا عليه قبل المباراة، ولكن التمركز كان بطيئاً جداً، كما أن الدافع كان مفقوداً في الشوط الأول، بينما كان من المفترض أن يخاطر الفريق ويتسم بالجرأة عندما يلعب على ملعبه، ومع ذلك فقد لعبنا أفضل في الشوط الثاني».