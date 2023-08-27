الوصل يلحق بالشارقة الخسارة الأولى وسط جمهوره

حقق الوصل فوزا ثمينا على مضيفه الشارقة بثلاثة أهداف مقابل هدف خلال المواجهة التي جمعتهما الأحد على استاد الشارقة ضمن الجولة الثانية لدوري أدنوك للمحترفين في كرة القدم ليرفع الوصل رصيده إلى ست نقاط فيما بقي الشارقة عند ثلاث نقاط، واستحق الوصل الفوز الكبير وقدم مباراة كبيرة بقوة في هذه المباراة وقدموا مباراة كبيرة واستحقوا الفوز الكبير.

وشهدت المباراة احتساب الحكم الدولي عادل النقبي، ثلاث ركلات جزاء منها ركلتين للشارقة وواحدة للوصل وشهدت هذه المباراة أيضا الظهور الأول للتونسي فراس بالعربي مع الشارقة في الدوري بديلا في الشوط الثاني.

أنهى الوصل الشوط الأول متقدما بهدفين سجلهما السويسري هاريس سفيروفيتش " 7 " وفابيو دي ليما 32" من ركلة جزاء، وقلص الفارق للشارقة البرازيلي لوان بيريرا " 67" من ركلة جزاء في حين أهدر لاعب الشارقة كايو لوكاس ركلة جزاء لفريقه في الشوط الأول بعدما تصدى لها حارس الوصل خالد السناني.

ورغم محاولات الشارقة العودة المباراة الا أن اللاعب البديل للوصل كايو كانيدو بدد أي أمل للشارقة في تعديل النتيجة بإحرازه للهدف الثالث في الوقت القاتل"91" من تسديدة قوية.

ومثل تصدى حارس الوصل خالد السناني لركلة الجزاء الأولى للشارقة التي سددها كايو لوكاس نقطة التحول في مسار المباراة لمصلحة الوصل الذي فرض سيطرته على مجريات اللعب خصوصا في الشوط الأول

وشكل هجوم الوصل بقيادة فابيو دي ليما والسويسري هاريس سفيروفيتش وعلي صالح والارجنتيني نيكولاس خمينيز قوة ضاربة في هذه المباراة، وافتقد الشارقة ومدربه الروماني كوزمين للحلول الهجومية في هذه المباراة رغم أن الفريق يذخر بعدد كبير من النجوم.