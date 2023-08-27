إنييستا يوجه انتقادات شديدة إلى رئيس الاتحاد الإسباني

انضم أسطورة كرة القدم الإسباني أندريس انييستا، اليوم إلى الأصوات العدة المنددة برئيس الاتحاد الإسباني، لويس روبياليس، واعتبر ان قبلة الاخير مع جيني هيرموسو بعد نهائي كأس العالم للسيدات "أضّرت بصورة" كرة القدم الإسبانية. وكتب انييستا الذي يدافع عن نادي الإمارات حاليا، على شبكات التواصل الاجتماعي "بعد الذي حصل هذا الأسبوع، أود أن أنقل حزني كشخص، كأب لثلاث بنات، كزوج وكلاعب كرة قدم" لما حدث حول "كرة القدم لدينا وحول المنتخب الإسباني للسيدات".

وأضاف صاحب الهدف في مرمى هولندا في نهائي 2010، والذي منح إسبانيا لقبها الأول في كأس العالم "لا نستطيع أن نتسامح مع أفعال مثل تلك التي رأيناها، والتي شوهت إنجازًا عظيمًا مثل الفوز بكأس العالم". وكشفت هيرموسو إنها لم توافق "في أي وقت من الأوقات" على قبلة بعد الفوز 1-0 في النهائي على إنكلترا في سيدني".

وبعد رفض روبياليس الاستقالة أول من أمس رغم الانتقادات الحادة وغير المسبوقة لتصرّفه، انضمت هيرموسو إلى 80 لاعبة، من بينهن كامل لاعبات المنتخب الوطني الذي أحرز اللقب العالمي للمرة الأولى في تاريخه، رفضن اللعب مجدداً مع "لا روخا" بحال بقاء قيادة الاتحاد الحالية. كما قدم غالبية افراد الجهاز الفني لمنتخب السيدات استقالاتهم.

وتابع إنييستا "لا أستطيع أن أتخيل الشعور الذي يشعر به جميع لاعبي المنتخب الآن وهم لا يتحدثون عن البطولة الرائعة التي خاضوها وكرة القدم الرائعة التي علمونا إياها جميعًا". وأضاف "بدلاً من ذلك، كان علينا أن نتحمل رئيسًا متمسكًا بمنصبه، ولم يعترف بأن سلوكه غير مقبول ويضر بصورة بلادنا وكرة القدم حول العالم".