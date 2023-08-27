لابا يُهدي العين النقطة الـ 6 أمام حتا

واصل العين سلسلة انتصاراته في دوري أدنوك للمحترفين وحقق فوزاً سهلاً على حساب مستضيفه، حتا، بهدفين دون رد في المباراة التي جرت أمس، ضمن الجولة الثانية.

ويدين العين بهذا الانتصار إلى نجمه لابا كودجو، الذي سجل هدفي اللقاء (10 و26)، ليستعيد ذاكرة التهديف بعد أن غاب عن التسجيل في المباراة الأولى مع بني ياس. ورفع العين رصيده إلى النقطة السادسة في الصدارة مؤقتاً، في حين بقي حتا من دون نقاط.

وضرب العين بقوة مع بداية المباراة، ولم يحتج لأكثر من 10 دقائق، حتى تقدم لابا، بعد تمريرة من زميله اتزيلي ليضعها سهلة على يسار الحارس.

ولم يكتف «الزعيم» بهذا الهدف، بل استمر في محاولاته الهجومية حتى تمكن لابا من إضافة الهدف الشخصي الثاني له ولفريقه، مستفيداً من عرضية بندر الأحبابي، ليضعها برأسه قبل المدافع البنيني تميمو وورو (26).

وواصل لابا تألقه فأضاف هدفه الثالث من تمريرة إيرك، وتوغل في الدفاع ووضع الكرة في الشباك، لكن تقنية الفيديو ألغت الهدف بداعي التسلل (43).

ولكن الأحوال تبدت مع بداية الشوط الثاني، وظهر حتا بصورة مختلفة، وكان الأكثر خطورة، إذ أضاع لاعبه أنيس كريمي فرصة سهلة للتسجيل حينما وصلته كرة في مواجهة المرمى ليسدد أعلى العارضة (55).

ثم هدد البديل جابريل سوزا مرمى العين بتسديدة من مكان قريب تألق الحارس خالد عيسى في إبعادها (75).