الشارقة والوصل.. «الملك» في مهمة رد الدين

يستضيف الشارقة الساعة 20:30 مساء اليوم فريق الوصل في مواجهة من العيار الثقيل، ضمن الجولة الثانية لدوري أدنوك للمحترفين، إذ يخطط كل من الفريقين لتحقيق فوز ثمين وبلوغ النقطة السادسة في رصيده. وفي الموسم الماضي، فاز الوصل ذهاباً على الشارقة 1-صفر، ثم تعادلا إياباً بهدف لمثله.

وتحظى لقاءات الشارقة والوصل بحضور جماهيري كبير، كونها تتميز بالقوة والندية والمتعة والإثارة.

ويدخل الفريقان المباراة بكفتين متساويتين، بعدما كل فريق الفوز في الجولة الأولى، إذ فاز الشارقة خارج أرضه على اتحاد كلباء 4-3، في حين فاز الوصل على فريق الإمارات بهدف نظيف. ويخوض الشارقة هذه المباراة أيضا بهدف رد دين خسارة الموسم الماضي أمام الوصل، ويدخل اللقاء بروح معنوية عالية بعدما عاد، أخيراً، من إيران بفوز ثمين على حساب مضيفه تراكتور بثلاثة أهداف مقابل هدف، قاده للتأهل بجدارة إلى دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

ويراهن مدرب الشارقة، كوزمين، في هذه المباراة على الجاهزية العالية لفريقه وحالة الانسجام الكبير بين اللاعبين، والأوراق الرابحة ممثلة في البوسني بيانيتش، والثنائي البرازيلي كايو ولوان بيريرا، والغيني عثمان كامارا الحائز جائزة أفضل لاعب في مباراة تراكتور.

في الجانب الآخر، فإن الوصل يخطط للعودة من ملعب الشارقة بمفاجأة سارة لجمهوره، خصوصاً أن (الإمبراطور) يسعى هذا الموسم للمنافسة بقوة على لقب الدوري. ويعول مدرب الوصل ميلوييفيتش على قوة الفريق الضاربة، ممثلة في فابيو ليما، والسويسري هاريس سفيروفيتش، والثنائي الأرجنتيني جيرونيمو بوبليتي ونيكولاس خيمنيز، بينما هناك شكوك حول قدرة علي صالح على المشاركة، بعد أن أصيب في لقاء «الصقور».