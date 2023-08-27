«الجودو» يعتمد بعثة المنتخب لـ «الألعاب الآسيوية» بالصين

أعلن اتحاد الإمارات للجودو برئاسة محمد بن ثعلوب الدرعي، اعتماد بعثة المنتخب المشاركة في النسخة 19 من دورة الألعاب الآسيوية 2023، والمقررة بالصين من 23 سبتمبر إلى الثامن من أكتوبر المقبلين. ويرأس البعثة ناصر التميمي، أمين السر العام، عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية، وتضم المدرب فيكتور سيكتروف والطاقم البدني والطبي المساعد، وسبعة لاعبين ولاعبات هم بشيرات خرودي وباتسو ألتان، ونارمند بيان، وطلال شفيلي، وجريجوري أرام، وظافر آرام، وعمر معروف».