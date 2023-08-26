خورفكان يتعاقد مع حمدان ناصر

أعلنت شركة نادي خورفكان لكرة القدم في حساباتها في التواصل الاجتماعي عن التعاقد مع المدافع حمدان ناصر، لتمثيل (النسور) في الموسم الحالي لدوري أدنوك للمحترفين. وتأتي الاستعانة باللاعب لتقوية خط دفاع الفريق ولما يتمتع به من مواصفات بدنية قوية. وسبق لحمدان ناصر أن لعب مع اتحاد كلباء وشباب الأهلي وخورفكان والبطحاء، قبل أن يعود مجدداً لتمثيل خورفكان، كما سبق له اللعب مع المنتخب الأولمبي.