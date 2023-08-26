«الصقور» يتعادل مع عجمان في مباراة الـ 8 أهداف و105 دقائق

تعادل فريق الإمارات، أمس، مع ضيفه عجمان بنتيجة 4-4، في مباراة مجنونة، شهدت تسجيل ثمانية أهداف، واستمرت حتى الدقيقة 105، وذلك ضمن الجولة الثانية لدوري أدنوك للمحترفين. وأقام نادي الإمارات أمس، على ملعبه وبين جمهوره احتفالية تقديم نجمه الإسباني إنييستا، وهو الذي نجح في تسجيل هدف وصناعة آخر.

الشوط الأول جاء سريعاً من جانب فريق الإمارات، الذي نجح في إحراز الهدف الأول بعد أقل من دقيقتين، ومن أول ضربة حرة مباشرة يتحصل عليها على حدود منطقة الجزاء تصدى لها إنييستا، ولعبها عرضية رائعة داخل منطقة الجزاء، لتجد البرازيلي سيلفا، الذي لعبها برأسه في المرمى، معلناً الهدف الأول لـ«الصقور» في المباراة.

ولم يجد عجمان صعوبة في العودة السريعة إلى المباراة، بعد أن نجح في إحراز هدف التعادل في الدقيقة 10، وبطريقة هدف الإمارات نفسها، برأسية علي صالح، الذي استغل كرة عرضية ارتقى لها ولعب الكرة في المرمى، معلناً هدف التعادل لعجمان.

وحاول بعد ذلك فريق الإمارات امتلاك الكرة والوصول إلى المرمى، ولكن كان عجمان الأكثر خطورة ووصولاً للمرمى معتمداً على الجانبين، وسوء التنظيم الدفاعي لفريق الإمارات. وشهدت الدقيقة 43 الهدف الثاني لعجمان، عن طريق النجم المغربي وليد أزارو، الذي تسلّم الكرة ببراعة داخل منطقة الجزاء، وراوغ ولعب الكرة من أسفل الحارس.

ورفض عجمان ختام الشوط بهذه النتيجة، واعتمد على أخطاء «الصقور»، ونجح في إحراز الهدف الثالث من هجمة منظمة وصلت إلى برستيج، ونجح في تسجيل الهدف الثالث بسهولة وبراعة، قبل نهاية الشوط الأول لتصبح النتيجة 3-1، وأحرز عجمان بعدها الهدف الرابع عن طريق وليد أزارو، ولكن حكم المباراة ألغاه بداعي التسلل، لينتهي الشوط الأول بتقدم عجمان بنتيجة 3-1. وفي الشوط الثاني حاول فريق الإمارات العودة للمباراة، وإحراز هدف تقليل الفارق، ونجح في ذلك بفضل لمسات الرسام إنييستا، والمخضرم إسماعيل الحمادي، الذي نجح في إحراز هدف تقليل الفارق في الدقيقة 64، من متابعة كرة ارتدت من حارس عجمان محمد يوسف، لتصبح النتيجة 2-3 في الدقيقة 64.

ونجح الإمارات في إحراز هدف التعادل في الدقيقة 88 من زمن المباراة، عن طريق تسديدة للكاميروني فرانك كوم. ثم تقدم إنييستا مجدداً لفريقه في الوقت بدل الضائع في الدقيقة 94، من خلال ركلة جزاء، قبل أن تستمر الإثارة ويتعادل علي مدن لعجمان في الدقيقة 105.

• ركلتا جزاء زادتا من إثارة المباراة، بعد أن تقدم من خلالها إنييستا لـ«الصقور» في الدقيقة 94، ثم عادل منها علي مدن لعجمان في الدقيقة 105.