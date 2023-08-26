الجولة الختامية للدوري الصيفي لقفز الحواجز تنطلق اليوم

تنطلق اليوم فعاليات الجولة السادسة الختامية من الدوري الصيفي لقفز الحواجز، والتي تنظمها «أكاديمية بوذيب»، بإشراف اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، وتمتد حتى يوم غدٍ. وتهدف المنافسة، لبناء قدرات الفرسان المبتدئين، وتطوير مهاراتهم، على ارتفاعات وفئات مختلفة، وصقل خبراتهم من خلال المشاركة في المنافسات. وارتفع عدد المشاركين لأكثر من 800 فارس وفارسة حتى نهاية الجولة الماضية، من الفئات العمرية المختلفة.