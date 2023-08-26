الظفرة يهزم ملادوست الصربي ودياً

فاز فريق الظفرة في مباراة ودية على ملادوست الصربي بثلاثة أهداف لهدف واحد، وذلك في المباراة التي أقيمت أول من أمس، ضمن المعسكر الخارجي للظفرة في صربيا ضمن استعداداته لخوض منافسات الموسم المقبل لدوري الدرجة الأولى، الذي ينطلق في التاسع من سبتمبر المقبل. وسجل أهداف الظفرة الثلاثة كل من اللاعب الإنجليزي بينيك، والغيني مالك سيلا وسعيد جاسم. يُذكر أن الظفرة سيخوض مباراته الأولى أمام الجزيرة الحمراء في افتتاح دوري الدرجة الأولى في ملعب الأخير.