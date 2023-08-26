66 لاعباً يشاركون في بطولة «أبوظبي لرفع الأثقال»

ينظم نادي أبوظبي لرفع الأثقال بطولته الصيفية اليوم بمقره في مدينة خليفة (أ) بأبوظبي، بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، وبمشاركة 20 نادياً ومركزاً للياقة البدنية، من 20 دولة ويمثلها 66 لاعباً ولاعبة، من بينهم 15 لاعباً ولاعبة من نادي أبوظبي، ويبلغ مجموع جوائزها 50 ألف درهم بجانب جوائز عينية وتذاكر سفر. ويتنافس المشاركون في ستة أوزان للسيدات وسبعة أوزان للرجال، وتنطلق المنافسات عند التاسعة صباحاً وتستمر حتى المساء. ويدير المنافسات طاقم تحكيم يقوده الدولي الإماراتي خالد الظنحاني، ويضم السوريين محمد خير الزول وعبدالحميد بكور والأردني شريف رباح.