أبطال الإمارات يتنافسون في بطولة «التزلج الحر» بنيوزيلندا

يستعد المنتخب الوطني للتزلج الحر للمنافسة في البطولة الدولية للتزلج لفئة الشباب بنيوزيلندا من 27 وحتى 28 الجاري في منتجع كاردارونا الشهير. وتأتي البطولة، التي ينظمها الاتحاد الدولي للتزلج في إطار فعاليات النسخة العاشرة من دورة الألعاب الشتوية النيوزيلندية.

ويضم المنتخب عبدالله الرشيد وسلطان الكندي وآمنة المهيري، حيث تلقوا تدريباتهم المكثفة في «سكي دبي» تحت إشراف مدربين مختصين من ذوي الخبرات الدولية، وذلك ضمن برنامج دعم مواهب التزلج في «سكي دبي»، الذي ينطلق بالتعاون مع اتحاد الإمارات للرياضات الشتوية، حيث يضم البرنامج 34 لاعباً من بينهم 18 إماراتياً، ويسعى إلى دعم وتمكين القدرات الناشئة في الرياضات الثلجية وتوفير التدريب اللازم لهم نحو تحقيق الرؤية الوطنية لرياضات النخبة.