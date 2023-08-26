بني ياس والنصر.. لقاء «الجريحين»

يشهد استاد «الشامخة» الساعة 08:30 مساء اليوم، مواجهة بني ياس وضيفه النصر ضمن الجولة الثانية من دوري أدنوك للمحترفين، في لقاء يدخله الطرفان برغبة الانتصار بعد خسارة «السماوي» في الجولة الأولى على يد العين 2-3، وسقوط «العميد» على ملعبه 1-3 أمام الجزيرة، ما يجعل المواجهة على صفيح ساخن.

وأكمل أصحاب الأرض تحضيراتهم للمواجهة بعد سلسلة من التدريبات المسائية على الملعب الفرعي للفريق، ونجح المدرب السلوفيني ميلانتيش في تصحيح الأخطاء التي وقع فيها لاعبوه خلال مقابلة «الزعيم»، وكان الفريق قدم مباراة جيدة في المجمل، لكن مع ذلك، فإن المحصلة النهائية هي الخسارة وخروجه من دون نقاط. وخلال المؤتمر الصحافي أظهر المدرب ميلانيتش قلقه من عدم انسجام اللاعبين الجدد مع القدامى بشكل كافٍ، وقال: «درجة الحرارة المرتفعة تجعل بعض اللاعبين يحتاجون إلى المزيد من الوقت من أجل التأقلم».

في المقابل، لا مجال أمام «العميد» سوى تحقيق الانتصار لتغيير الصورة التي ظهر بها في لقاء الجزيرة، التي صدّرت القلق إلى جماهيره في إمكانية تكرار سيناريو الموسم الماضي، الذي انتظر فيه الفريق حتى الجولات الأخيرة ليضمن البقاء. ويعتبر الفوز اليوم أمراً بالغ الأهمية للعميد للتعويض واستعادة توازنه.