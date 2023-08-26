الشراري والمطروشي يشاركان في مونديال كازاخستان لمصارعة الذراعين

يشارك لاعبا منتخب الإمارات لمصارعة الذراعين عبدالله الشراري وجاسم المطروشي في منافسات بطولة العالم لمصارعة الذراعين، والتي تنطلق منافساتها اليوم في كازاخستان وتستمر لغاية 30 الجاري، إذ غادرا إلى العاصمة استانا عبر مطار الشارقة الدولي. ويشارك اللاعبان في فئة أصحاب الهمم حيث سيخوض الدولي عبدالله الشراري منافسات وزن 100 كيلوغرام، بينما سيشارك جاسم المطروشي في فئة 70 كيلوغراماً.

وكان عبدالله الشراري وجاسم المطروشي فازا بميداليتين ذهبيتين خلال مشاركتهما في البطولة العربية في مصر سنة 2020، بينما أحرز الشراري، ذهبية اليد اليمنى وفضية اليد اليسرى في بطولة آسيا التي أقيمت في عجمان العام الجاري.