البطائح في مهمة النقطة الـ 6 أمام كلباء

يسعى البطائح لإضافة ثلاث نقاط إلى رصيده، عندما يواجه ضيفه كلباء، الساعة السادسة مساء اليوم، في الجولة الثانية من دوري أدنوك للمحترفين.

ويريد «الراقي»، استغلال الدفعة المعنوية الهائلة للاعبيه، بعدما حققوا كبرى مفاجآت الجولة الأولى بالانتصار خارج الديار على الوحدة بهدفين مقابل هدف.

وأثبت مدرب البطائح، الروماني رادوي، قدرات عالية في أول ظهور له على المقاعد الفنية، بإدارته الفنية المميزة خلال لقاء الوحدة، عندما أشرك الثنائي البديل الفارو وباولو هنريكي في الشوط الثاني، ليتمكن هذا الثنائي من صناعة وتسجيل هدف الفوز. ويريد بشدة تحقيق النقطة السادسة اليوم.

في المقابل، ظهر كلباء بأداء مميز أمام الشارقة في الجولة الأولى، وخسر بصعوبة كبيرة بنتيجة 3-4، ما يعد بمباراة قوية أمام البطائح. ورغم أن البطائح عانى خلال المباريات على ملعبه الموسم الماضي، لكنه يريد تغيير هذا الأمر، كما أنه فاز وتعادل مع كلباء الموسم الماضي. ولا يريد كلباء أي خسارة جديدة، ويراهن على قدرة مدربه فرهاد مجيدي، لاستغلال قدرات لاعبيه، وبينهم مهدي قائدي، ولياندرو.