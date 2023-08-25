"مرحبا ذا شامب" يتوج بطلاً في سباق "يورك هانديكاب" البريطاني

واصلت الجياد الإماراتية تألقها لليوم الثالث على التوالي في مهرجان "إيبور يورك"، بعد أن نجح الجواد "مرحبا ذا شامب" لمالكه جابر عبدالله وإشراف المدرب كيفن ريان، في الفوز بلقب الشوط الافتتاحي "يورك هانديكاب" لخيول فئة "التكافؤ" لمسافة 2400 متر عشبي.

ونجح الفارس ريان مور في قيادة الجواد "مرحبا ذا شامب" للبقاء خلال المراحل الأولى للسباق على مقربة من كوكبة الصدارة، قبل إطلاق العنان له في 400 متر الأخيرة، متجاوزاً منافسيه نحو الصدارة وقطع خط النهاية بالمركز الأول بزمن بلغ دقيقتين و30 ثانية وأربع أجزاء من الثانية، بفارق الطول ونصف الطول عن صاحب المركز الثاني الجواد "باجي دور" بقيادة الفارس دانيال موسكت وإشراف المدرب جيمس فيرغسون، وحل ثالثاً الجواد "ليجندري داي" بإشراف المدرب أدريان بول وقيادة الفارس أوشين مورفي.