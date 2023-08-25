مدافع عجمان وليد اليماحي يعود إلى الملاعب أكتوبر المقبل

يتوقع مدافع عجمان، وليد اليماحي، العودة إلى المشاركة في مباريات فريقه بعد 45 يوماً، أي تقريبا في النصف الأول من شهر أكتوبر المقبل، وذلك عقب انتهاء برنامج التأهيل الذي يخضع له.

وتعرّض اليماحي لإصابة قوية في الجولة 14 لدوري أدنوك الموسم الماضي أمام العين، وغاب لأكثر من ستة أشهر، بعد كسر مُضاعف في القدم تعرّض له إثر كرة مشتركة مع لاعب العين السابق كايو.

وقال اليماحي لـ«الإمارات اليوم»: «هناك جلسة ستجمعني مع الطبيب الذي أشرف على علاجي وتأهيلي بنهاية الشهر الجاري، وسيتحدد بشكل نهائي موعد العودة إلى المباريات، هناك توقعات بأن تكون بعد 45 يوماً، وأتمنى أن تكون أقل من ذلك».

وعن مباراة عجمان الأولى التي خسرها أمام شباب الأهلي، قال: «عجمان عانى ظروفاً صعبة قبل هذه المباراة بإصابة عدد غير قليل من اللاعبين الأساسيين، وهذا النقص أثر بصورة كبيرة في الأداء، ولكن (البرتقالي) قادر على العودة القوية في المباريات المقبلة، وتحديداً مباراة فريق الإمارات المقررة اليوم».