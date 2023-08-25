مجموعتان في المتناول للعين والشارقة بدوري أبطال آسيا

أسفرت قرعة دوري أبطال آسيا لكرة القدم، التي جرت أمس بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، عن مواجهات متوازنة لفريقي العين والشارقة، (ممثلي الإمارات) في البطولة القارية، إذ جاء فريق العين ضمن أندية المجموعة الأولى إلى جانب أندية: بختاكور الأوزبكي والفيحاء السعودي وآهال التركمانستاني. في المقابل، جاء الشارقة في المجموعة الثانية إلى جانب فرق: السد القطري وناساف الأوزبكي والفيصلي الأردني.

وتعتبر المجموعتان في المتناول للعين والشارقة، بعد أن تجنبا مجموعات صعبة، وبإمكان الشارقة الذهاب بعيداً في مجموعته قياساً بقوة الفريق الذي يضم مجموعة مميزة من النجوم العالميين، أبرزهم: مهاجم برشلونة السابق الإسباني ألكاسير والبوسني بيانتيش، إلى جانب البرازيلي كايو، إلى جانب خبرة المدرب كوزمين. في المقابل استعد يمتلك العين الخبرة الكبيرة في البطولة التي فاز بلقبها من قبل، ولديه أسماء مميزة، على غرار كاكو وسفيان رحيمي ولابا كودجو، وبقيادة المدرب الهولندي ألفريد شرودر. وتبدأ مباريات دور المجموعات في سبتمبر المقبل، وتقام بنظام الذهاب والإياب.

وحجز الشارقة مقعده في دور المجموعات في البطولة، بعدما حقق انتصاراً تاريخياً على مضيفه تراكتور الإيراني بثلاثة أهداف مقابل هدف، خلال المواجهة الفاصلة التي جمعت الفريقين، أخيراً، وقبلها تمكن من الفوز على فريق باشوندارا البنغلاديشي بهدفين نظيفين. وقال مدير فريق الشارقة، أحمد مبارك الجنيبي، في تصريح صحافي: «أوقعت القرعة الشارقة في مجموعة متوازنة تتساوى فيها حظوظ فرقها الأربعة، وفي بطولة آسيا ليست هناك مجموعة صعبة وأخرى سهلة، وعلى الجميع التعامل مع كل الظروف والاستعداد لمواجهة جميع الفرق»، مؤكداً ثقته في خبرة المدرب كوزمين لقيادة الفريق في البطولة. وتابع: «عودة البطولة لنظام الذهاب والإياب يعطي جميع الفرق أفضلية اللعب على ملعبها، كما يمنحها الزمن حتى يتجاوز اللاعبون الإرهاق والإصابات والبرنامج المضغوط».

محمد حماد: القرعة متوازنة ونحترم جميع المنافسين

قال عضو لجنة تسيير إدارة شؤون شركة نادي العين لكرة القدم، محمد عبيد حماد، إن «القرعة جاءت متوازنة، وإن العين يحترم جميع المنافسين»، وشدد على أن الثقة كبيرة بفريق العين وجهازه الفني لتحقيق النتائج المرجوة، وقال في تصريح صحافي: «دوري الأبطال في الواقع يضم أندية النخبة في آسيا، وليس منطقياً وصف أي فريق بالضعيف، وذلك قياساً بمسمى المسابقة التي تضم أفضل وأقوى الأندية الأبطال في كرة القدم بالقارة».

وأضاف: «نحترم جميع المنافسين، اسم نادي العين يظل راسخاً في البطولة القارية، وثقتنا كبيرة بالجهاز الفني بقيادة الهولندي ألفريد شرودر، في وضع الاختيارات المناسبة للقائمة الآسيوية». من جانبه، عبّر مدير فريق العين، أحمد الشامسي، في تصريح صحافي، عن ارتياحه لقرعة الأبطال، مؤكداً في الوقت نفسه: «إن الفريق يدخل كل التحديات من أجل المنافسة، وليس لنيل شرف المشاركة».

مجموعات «غرب آسيا»

- الأولى: العين (الإمارات)، باختاكور (أوزبكستان)، الفيحاء (السعودية)، وآهال (تركمانستان).

- الثانية: الشارقة (الإمارات)، السد (قطر)، ناساف (أوزبكستان)، والفيصلي (الأردن).

- الثالثة: الاتحاد (السعودية)، سيباهان (إيران)، القوّة الجوية (العراق)، وإيه جي إم كاي (أوزبكستان).

- الرابعة: الهلال (السعودية)، نساجي مازندران (إيران)، مومباي سيتي (الهند)، ونافباخور (أوزبكستان).

- الخامسة: بيرسيبوليس (إيران)، الدحيل (قطر)، الاستقلال (طاجيكستان)، والنصر (السعودية).