«الصقور» يقدم إنييستا اليوم.. ويبحث عن الفوز الأول أمام عجمان

يبحث فريق الإمارات عن تحقيق الفوز الأول اليوم عندما يستضيف عجمان في انطلاق الجولة الثانية من دوري أدنوك للمحترفين، الساعة السادسة مساءً في استاد نادي الإمارات، في المباراة التي ستشهد تقديم النجم الإسباني أندريس إنييستا، رسمياً لجمهور «الصقور». وكان إنييستا ظهر مع «الصقور» في الجولة الأولى لكن خارج الأرض، في ملعب الوصل، وستكون اليوم أول مباراة رسمية في ملعب ناديه الإمارات. وكان الفريقان تعرضا للخسارة في الجولة الأولى، بعد أن خسر عجمان أمام حامل اللقب شباب الأهلي بثلاثية، بينما خسر «الصقور» أمام الوصل بهدف دون مقابل، وظهر النجم الإسباني في النصف ساعة الأخيرة من المباراة.

وأعد نادي الإمارات حفلاً رسمياً لتقديم النجم الإسباني إنييستا، قبل مباراة اليوم، بعدما نجح الفريق الصاعد حديثاً إلى دوري المحترفين في خطف الصفقة الأبرز في البطولة بالتعاقد مع لاعب حقق لقب كأس العالم، وأحد أفضل لاعبي خط الوسط في تاريخ كرة القدم، لاعب برشلونة السابق.

ويعول «الصقور» وجمهوره كثيراً على مباراة عجمان، واستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية، أمام «البرتقالي» الذي ظهر متأثراً بشكل كبير خلال الجولة الأولى بغياب أبرز نجومه في الموسم الماضي، التونسي فراس بالعربي، الذي انضم إلى الشارقة، والمغربي وليد أزارو، الذي غاب لحصوله على بطاقة حمراء في آخر مباراة بالموسم الماضي.

وقال مدرب فريق الإمارات، محمد الجالبوت، في تصريح صحافي: «إن اللاعبين يدركون جيداً أهمية مضاعفة الجهود والعمل على كل المعطيات التي تساعد الفريق على تخطي عقبة عجمان، في ظل المستوى الفني المميز الذي كان حاضراً في المباراة الماضية».