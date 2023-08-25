منتخب السلة الأميركي يختتم رحلته التاريخية إلى أبوظبي بزيارة جامع الشيخ زايد الكبير

اختتم المنتخب الأميركي لكرة السلة للرجال رحلته التاريخية إلى العاصمة الإماراتية بزيارة أبرز المعالم الثقافية والسياحية في أبوظبي. وخاض المنتخب الأميركي لكرة السلة مباراتين استعداديتين في «الاتحاد أرينا»، خلال الأسبوع الماضي، ضمن المباريات الاستعدادية للمنتخب الأميركي لكرة السلة والأسبوع الدولي لكرة السلة. ويأتي تنظيم الفعاليتين في إطار الشراكة الاستراتيجية بين دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، والرابطة الوطنية لكرة السلة الأميركية.

وحقق المنتخب الأميركي لكرة السلة انتصارين على المنتخبين الألماني واليوناني في أبوظبي، قبل أن تتسنى الفرصة للاعبي المنتخب للاطلاع على الثقافة الإماراتية، من خلال زيارة جامع الشيخ زايد الكبير. والتقط المدرب ستيف كير، المولود في الشرق الأوسط، صوراً مع زوجته، فيما التقط نجما بروكلين نتس ميكال بريدجس وكام جونسون الصور مع الأدلاء السياحيين. وقام بقية اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني بممارسة الأنشطة المختلفة فى الصحراء، وزيارة العديد من المعالم المميزة في الإمارة، بما فيها المدينة الترفيهية «عالم فيراري أبوظبي» ومتحف اللوفر أبوظبي. وقال ميكال بريدجس، في تصريح صحافي: «استمتعت بزيارتي الأولى إلى أبوظبي، وأشكر الجميع في الإمارة الجميلة على الحفاوة الكبيرة. وأعجبت كثيراً بتشجيع الجمهور وحماسهم لحضور المباريات، كما اطلعت على الثقافة الإماراتية، من خلال زيارة جامع الشيخ زايد الكبير.. لقد سررنا بحُسن الضيافة الذي حظينا بها، ونأمل أن تتكرر هذه الزيارة».

• خاض المنتخب الأميركي لكرة السلة مباراتين استعداديتين في أبوظبي خلال الأسبوع الماضي.