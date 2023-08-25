«مونديال دبي» يعيد رباعاً فيتنامياً إلى عرش «رفعات القوة» بعد غياب 6 سنوات

أعاد مونديال دبي لرفعات القوة، الرباع الفيتنامي لي فان كونغ، إلى عرش بطولة العالم لوزن تحت 49 كيلوغراماً، بعد أن نجح أمس، في انتزاع المركز الأول.

واستطاع لي فان كونغ البالغ 39 عاماً، تسجيل رفعة بلغت 176 كيلوغراماً، ضمنت له المركز الأول والميدالية الذهبية، بفارق كيلوغرام واحد عن الأردني عمر سامي الذي اكتفى بالميدالية الفضية، في حين ذهبت الميدالية البرونزية للتركي عبدالله كايابينار برفعة بلغت 173 كيلوغراماً.

ويعود لي المتوج بذهبية دورة الألعاب البارالمبية «ريو دي جانيرو» 2016، وفضية طوكيو 2020، إلى عرش بطولات العالم لرفعات القوة للمرة الثانية في مسيرته، منذ تتويجه بذهبية مونديال المكسيك في نسخة 2017.

وأعرب الفيتنامي لي حامل الرقم القياسي لوزن تحت 49 كيلوغراماً البالغ 183.5 كيلوغراماً، عن سعادته بالإنجاز الذي حققه في دبي، وحصد ثانية ميدالياته الذهبية في بطولات العالم، وقال في تصريحات صحافية: «سعادتي كبيرة باستعادة مستواي والتعافي من الإصابة التي عانيتها أخيراً، خصوصاً بعد حصدي للميدالية الفضية في دورة الألعاب البارالمبية في طوكيو».

وفي سياق متصل، نجح رباعو الصين في حصد ميداليتين ذهبيتين، جاءت الأولى مع اللاعبة زي كو ضمن منافسات النخبة لوزن 41 كيلوغراماً، بعد تفوقها على النيجيرية أيستر نورجو التي اكتفت بالفضية، والبرازيلية لارا دي ليما المتوجة بالبرونزية، فيما جاءت ثانية الميداليات الذهبية للصين في وزن 49 للرجال، مع الرباع يو زينغ الذي تفوق على اليابانيين تيتسو ناكوما، وهيروش ساري المتوجين بالفضية والبرونزية.

وقال أمين عام مجلس دبي الرياضي، سعيد حارب، في تصريح صحافي عقب حضوره أمس، جانباً من منافسات النخبة، والمشاركة في مراسم التتويج، إن «استضافة دبي لبطولتي عالم في غضون 60 يوماً، باستضافة مونديال سلة الكراسي المتحركة في يونيو الماضي، والبطولة الحالية (مونديال رفعات القوة)، تؤكد أن الإمارات دائماً على قدر التحدي، وتحطيم أرقام جديدة سواء أعداد الدول والمشاركين».

وأثنى أمين عام مجلس دبي الرياضي في ختام حديثه، على المستوى الفني الذي ظهر به الأبطال في مونديال رفعات القوة، ما سيكون له المردود الإيجابي على المستوى العام للحدث، وفق النهج المرسوم، خصوصاً أن بطولة دبي تؤهل في نتائجها للنسخة المقبلة من دورات الألعاب البارالمبية التي ستقام في باريس صيف 2024.

• نجح رباعو الصين في حصد ميداليتين ذهبيتين من خلال الرباعة زي كو، ضمن منافسات النخبة لوزن 41 كيلوغراماً، والرباع يو زينغ في وزن 49 للرجال.