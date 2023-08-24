%250 زيادة في إجمالي القيمة السوقية لأندية المحترفين في 10 مواسم

سجلت القيمة السوقية لأندية دوري أدنوك للمحترفين قفزات كبيرة على مدار المواسم الـ10 الأخيرة، بلغت 250%، بعد أن سجل الموسم الماضي 2022-2023 إجمالي قيمة سوقية للاعبي الأندية الـ14 التي نافست على اللقب، بلغ 315.41 مليون يورو (1.26 مليار درهم)، تمثل محصلة لقيد أندية المحترفين إجمالي 532 لاعباً، مقارنة بموسم 2013-2014، والذي اقتصر على إجمالي قيمة سوقية بلغ 90.5 مليون يورو (361.7 مليون درهم)، رغم اقتراب الأندية من قيد العدد ذاته، الذي بلغ 493 لاعباً.

أما في الموسم الحالي 2023-2024، ومع بقاء قرابة الأسبوعين على إغلاق «الميركاتو الصيفي»، فقد بلغت القيمة السوقية حتى الآن 288.4 مليون يورو (1.15 مليار درهم)، وبمحصلة قيد 532 لاعباً.

وتفاوتت القيمة السوقية لدوري أدنوك للمحترفين بين الارتفاع والانخفاض على مدار المواسم الـ10 الماضية، وذلك وفق تقديرات موقع «ترانسفير ماركت»، والمعتمدة على تقديرات القيمة السوقية للاعبين في الأندية، بعد أن حفل موسم 2021-2022 قيمة سوقية بلغت 256 مليون يورو (1.02 مليار درهم)، على الرغم من قيد الأندية الـ14 للعدد الأكبر من اللاعبين على مدار الـ10 سنوات الأخيرة البالغ 619 لاعباً، وترافق مع العدد الأكبر من المحترفين الأجانب بتاريخ البطولة وقدره 188 لاعباً.

واقتصر موسم 2020-2021 على إجمالي قيمة سوقية للأندية بلغ 229 مليون يورو (915.4 مليون درهم)، وذلك على الرغم من قيد 604 لاعبين، مقارنة بـ167 مليون يورو (667.6 مليون درهم) إجمالي القيمة السوقية لـ596 لاعباً في الأندية الـ14 التي نافست على اللقب.

ومثل موسم 2018-2019 قفزة مقارنة بسابقه الذي اقتصر على 12 نادياً، بعد أن جاءت القيمة السوقية لموسم 2017-2018 بإجمالي 122.7 مليون يورو (490 مليون درهم) جراء قيد 474 لاعباً، قابلها ارتفاع القيمة في موسم 2018-2019 لنحو 155.9 مليون يورو (623.2 مليون درهم) إجمالي قيد 510 لاعبين للأندية الـ14.

وتراجعت القيمة السوقية لموسم 2016-2017 لتسجل 153.3 مليون يورو (612.8 مليون درهم) وسط قيد الأندية الـ14 لنحو 591 لاعباً، مقارنة بالموسم قبله 2015-2016 الذي سجل قيمة سوقية بلغت 172.73 مليون يورو (690 مليون درهم)، على الرغم من اقتصار الأندية نفسها على قيد 550 لاعباً.

وسجل موسم 2014-2015 أولى القفزات الجديدة من حيث القيمة السوقية للدوري الإماراتي، بعد قيام الأندية المحترفة الـ14 بقيد 564 لاعباً، منهم 85 محترفاً أجنبياً، في قيمة إجمالية بلغت 155.8 مليون يورو (622.8 مليون درهم)، مقارنة بموسم 2013-2014 الذي اقتصر إجمالي القيمة السوقية لعدد الأندية ذاتها على 90.5 مليون يورو (361.7 مليون درهم)، وإنما مع قيد 493 لاعباً.

%198 نسبة زيادة اللاعبين الأجانب

أسهمت التشريعات الأخيرة على صعيد قيد المحترفين الأجانب في قوائم الأندية، في زيادة أعداد هذه الفئة من اللاعبين، والتي سجلت ارتفاعاً ملحوظاً على مدار المواسم الـ10 الأخيرة بنسبة زيادة بلغت 198.41%، بعد أن اقتصر موسم 2017-2018 على العدد الأدنى للأجانب، وقدره 63 لاعباً، مقارنة بموسم 2021-2022 الذي سجل العدد الأكبر البالغ 188 محترفاً أجنبياً.

«الموهبة» غير مرتبطة بالمال

شهد الموسم الماضي صفقات قياسية، من أبرزها تعاقد الشارقة مع النجم الإسباني ألكاسير وتبلغ قيمته السوقية 7.5 ملايين يورو (27.98 مليون درهم)، لكنه سجل 17 هدفاً، مقارنة بمتصدر ووصيف هدافي الموسم الماضي: نجم العين، التوغولي لابا كودجو (28 هدفاً)، وهداف المنتخب والجزيرة علي مبخوت (27 هدفاً)، مع العلم أن القيمة السوقية للابا كودجو تبلغ ستة ملايين يورو (23.99 مليون درهم)، والقيمة السوقية لمبخوت تبلغ ثلاثة ملايين يورو (11.99 مليون درهم).