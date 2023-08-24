«أبوظبي لألعاب المضرب» ينظم برنامج اكتشاف المواهب

نظم نادي «أبوظبي لألعاب المضرب»، بالتعاون مع اتحاد التنس برنامج اكتشاف المواهب للاعبين الإماراتيين والذي ينظم بالتعاون مع الاتحاد الدولي ويهدف الى زيادة رقعة انتشار اللعبة وزيادة ممارسيها بين الصغار، وأيضا لتطوير المواهب الإماراتية، إذ يبلغ عدد اللاعبين المواطنين المسجلين بالبرنامج 47 لاعبا ولاعبة ممن تقل أعمارهم عن 10 سنوات، بالإضافة الى 16 لاعبا تحت 14 سنة في خطوة فنية وذهنية من شأنها تطوير المواهب لمستقبل أفضل. في جانب آخر اكمل فريق التنس بنادي «أبوظبي لألعاب المضرب» معسكره التدريبي الذي اقامة في صربيا واستمر نحو اسبوعين.