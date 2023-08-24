المنتخب يستهل مشواره في مونديال رفعات القوة بفضيتي الناشئين

استهل لاعبو المنتخب الوطني مشوارهم في بطولة العالم لرفعات القوة لأصحاب الهمم «دبي-2023»، بحصد ميداليتين فضيتين في منافسات نجوم المستقبل «الناشئين» التي أسدل الستار عنها أمس في ثاني أيام المونديال المقام حتى 30 الجاري في فندق «هيلتون الحبتور» بدبي، والمؤهل بأرقامه إلى دورة الألعاب البارالمبية «باريس-2024».

وجاءت فضيتا الإمارات عبر الرباع عبدالله الجيلاني، بحلوله بالمركز الثاني في وزن 80 كيلوغراماً، على صعيد أفضل رفعة، وبلغت 66 كيلوغراماً، بجانب حلوله ثانياً في الوزن ذاته على صعيد مجموع الرفعات وقدره 182 كيلوغراماً، فيما حصد ذهبيتي هذا الوزن الأوزبكي راسول بلدوشوف، بأفضل رفعة بلغت 95 كيلوغراماً، وإجمالي رفعات بلغ 270 كيلوغراماً.

وأثنى رئيس الوفد الإماراتي في مونديال رفعات القوة عبدالله حسن على البداية الطيبة للاعبي المنتخب في مسابقة الناشئين، مشيراً في تصريحات صحافية إلى أن القاعدة الصحيحة هي أساس النجاح.

وقال إن: «عبدالله الجيلاني من اللاعبين الذين يبشرون بمستقبل في هذه اللعبة، ومثل هذه البداية الطيبة سيكون لها الأثر الكبير على تطوير مستواه في مشاركاته القارية والدولية المقبلة، والتي تتطلب جهداً مضاعفاً من أجل تحقيق ما يصبو إليه وفق النهج المرسوم».

وأشار رئيس وفد الإمارات إلى أن الاتحاد الدولي لرفعات القوة يهدف من تنوع المسابقات لإتاحة الفرصة للاعبين الشباب من أجل كسب الاحتكاك كما أن المشاركة تعد دفعة معنوية كبيرة لأي لاعب يحصل على ميدالية ملونة في حدث بحجم «المونديال» مما سيكون له المردود الإيجابي على مستواه.

وأضاف: «الهدف من الدفع بعدد من اللاعبين الناشئين والشباب في مثل هذه البطولات العالمية، يتمثل في كسب الاحتكاك، والعمل على تكوين قاعدة صلبة في اللعبة لخلق جيل مستقبلي قادر على المنافسة في الاستحقاقات العالمية والقارية».

واختتم: «أصحاب الهمم على قدر التحدي والمسؤولية، من أجل رسم صورة طيبة عن الألعاب المختلفة في المحافل القارية والدولية، ورفع علم الدولة عالياً في ظل الاهتمام الكبير الذي يحظون به من القيادة الرشيدة، التي هيأت لهم بيئة صديقة لتحقيق طموحاتهم انطلاقاً من الإيمان الراسخ بأنه بالإرادة نصنع المستحيل، وبالهمم العالية نصل بإنجازاتنا الوطنية إلى القمم، ووجود لاعبينا في (المونديال) له مكاسب يصعب حصرها».

دباس وراهول يدخلان الهند السجلات التاريخية

أهدى الرباعان هاني دباس وراهول جوجراجيا، الهند إنجازاً غير مسبوق بتاريخ مشاركاتها في بطولات العالم لرفعات القوة، بعد أن نجحا في انتزاع ذهبية وفضية منافسات «تحت 72 كيلوغراماً» لفئة نجوم المستقبل «الناشئين والشباب» في افتتاح بطولة العالم «دبي 2023».

ونجح دباس في اقتناص المركز الأول والميدالية الذهبية برفعة بلغت 137 كيلوغراماً، متفوقاً على زميله راهول الذي اكتفى برفع 132 كيلوغراماً والميدالية الفضية

وقال دباس في تصريحات صحافية: «لطالما ابتسمت دبي في وجهي، بعد أن نجحت هنا العام الماضي في انتزاع الميدالية الذهبية في النسخة 12 من بطولة (فزاع الدولية)، ولأنجح مجدداً من بوابة دبي في معانقة المجد بفوزي بالميدالية الذهبية في بطولة العالم».