«أبوظبي للشراع الحديث» يبدأ مشاركته في كأس بولندا

يدخل فريق أبوظبي للشراع الحديث تحدي المشاركة في كأس بولندا لقوارب الإلكا اليوم، وتختتم 27 الجاري، وذلك بمشاركة أكثر من 188 بحاراً ومتسابقاً في فئات الإلكا المتنوعة في البطولة من مختلف أنحاء القارة الأوربية. وكان فريق الشراع الحديث قد غادر قبل أسبوع من الآن حيث بدأ معسكراً تدريبياً في بولندا من أجل التحضير والاستعداد للبطولة، وتضم بعثة الفريق بالإضافة للمدربين المشاركين، بحارة الإمارات المشاركين في فئتي الإلكا 4 وإلكا 6 وهم ضحى البشر ومحمد الحوسني في فئة الإلكا 6 ومروة الحمادي وماجد المرزوقي وعبدالله المرزوقي وكاميليا القبيسي ومحمد الزعابي في فئة الإلكا 4.

وتحمل هذه البطولة أهمية كبيرة لفريق أبوظبي الذي يعمل خلال الفترة الحالية على تحضير وتأهيل البحارة الشبان وإعدادهم للمشاركات الدولية وتغذيتهم بالمهارة والقوة البدنية.