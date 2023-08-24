«الشارقة للمرأة» يشارك في «دولية جورجيا للقوس والسهم»

يشارك فريق نادي الشارقة الرياضي للمرأة في بطولة جورجيا الدولية للقوس والسهم، والتي تقام من 23 حتى 27 الجاري بمشاركة دولية مميزة.

ويتألف فريق النادي من اللاعبات، علياء فيصل ومنى فيصل وفاطمة صلاح وفاطمة أحمد وميرة الصايغ وملاك البشر وحمدة أحمد ونورة المازمي وسارة المازمي وجنة عبدالله وهند الرشيدي وراند محمد ومروة عمر، إضافة إلى أعضاء الجهازين الفني والإداري.

ويهدف نادي الشارقة الرياضي للمرأة من المشاركة في البطولة إلى رفع مستوى اللاعبات، وإكسابهن خبرة اللعب في البطولات الخارجية.