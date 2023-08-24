4 أسباب حرمت شباب الأهلي من النصر «آسيوياً»

تقف أربعة أسباب وراء النهاية المبكرة لمشوار شباب الأهلي في دوري أبطال آسيا، بعد أن خرج من الملحق المؤهل لدور المجموعات، أول من أمس، عقب الخسارة أمام مضيفه النصر السعودي، بنتيجة 4-2. وبدا «الفرسان» في طريقه لانتزاع بطاقة التأهل بعد أن تقدم «2-1» حتى الدقيقة 88، قبل أن يتلقى ثلاثة أهداف في غضون ثماني دقائق، ويودّع المنافسة القارية. وقدم شباب الأهلي واحدة من أفضل مبارياته على المستوى القاري، إلا أن بعض الهفوات التي وقع فيها اللاعبون في بعض أوقات المباراة، وتحديداً في الرمق الأخيرة، كلّفته ضياع بطاقة الترشح لدور المجموعات. وتسلط «الإمارات اليوم»، الضوء على أبرز هذه الأسباب التي كلفت شباب الأهلي خسارة غير مستحقة.

المخزون البدني

وضح على لاعبي شباب الأهلي التأثر الشديد من الناحية البدنية، جراء خوض ثلاث مباريات على المستويين القاري والمحلي، أجهدت اللاعبين بصورة كانت واضحة في مباراة النصر، وخصوصاً في الربع الأخير، الذي حل فيه بوضوح التعب على الفريق، ولم يستطع الصمود حتى النهاية أمام ضغط الفريق السعودي لتعديل النتيجة، على العكس من فريق النصر الذي كان أكثر جاهزية لظروف مشاركته في البطولة العربية، والتي جهزت الفريق بصورة كانت واضحة.

عُمق الدفاع

كان واضحاً على شباب الأهلي وجود ثغرة في عمق دفاعه، وتحديداً بين الثنائي رينان وبلانيتش، فلم يتمكنا من التعامل مع الكرات العرضية التي كان يعتمد عليها النصر، خصوصاً من جهة اليسار التي شهدت تألقاً واضحاً للظهير الأيسر للعالمي كونان، ليتمكن الثنائي تاليسكا وسلطان الغنام من تسجيل ثلاثة أهداف من أصل الأهداف التي أحرزوها من ضربة ثابتة لعدم وجود التغطية اللازمة من جانب الثنائي المحترف.

تجاهل الدكة

تجاهل مدرب شباب الأهلي، نيكوليتش، دكة البدلاء، فأجرى تغييراً واحداً فقط طوال شوطي المباراة، بنزول طارق أحمد على حساب حارب سهيل، مع الدقيقة 65، رغم وجود مجموعة من اللاعبين من أصحاب الخبرة، وتحديداً في الخط الخلفي، وتحديداً محمد مرزوق، الذي كان واحداً من نجوم مباراة الوحدات الأردني التي فاز بها شباب الأهلي بثلاثية نظيفة.

الفاعلية الهجومية

تراجع الدور الهجومي لشباب الأهلي منذ الدقيقة 46، وتحديداً بعد أن سجل يحيى الغساني هدف التقدم، فلم يظهر كثيراً في نصف ملعب النصر، واكتفى اللاعبون بأداء الأدوار الدفاعية طوال الشوط الثاني، على الرغم من الأخطاء الدفاعية التي كانت واضحة في الخط الخلفي للفريق السعودي، فكان الوصول إلى مرمى نواف العقيدي سهلاً، على عكس التوقعات، ولكن مردود رأس الحربي جيسوس لم يكن على القدر المطلوب، إذ وضح عدم جاهزيته من الناحية الفنية، وأيضاً البدنية.

نيكوليتش: افتقدنا التركيز

أثنى مدرب شباب الأهلي، الصربي ماركو نيكوليتش، على أداء لاعبيه، على الرغم من الخسارة أمام النصر، رافضاً في الوقت ذاته التعليق على أداء الحكم.

وقال نيكوليتش في المؤتمر الصحافي بعد نهاية المباراة: «من الصعب مواجهة فريق مثل النصر، لعبنا مباراة جيدة، وللأسف لم نصمد حتى النهاية».

وأضاف: «فخور بفريقي، فقد قاتلنا لفترة طويلة، وافتقدنا التركيز في الدقائق الأخيرة، بعد أن سجل النصر هدف التعادل، أشكر جماهيرنا الحاضرة، وكل من ساندنا».

وتابع مدرب شباب الأهلي: «كان علينا ضغط كبير من النصر في الدقائق الأخيرة، لاعبو فريقي لم يضيعوا الوقت، ولياقتهم ليست ضعيفة، ولاعبونا تضرروا بسبب التدخلات». وزاد: «النصر لم يعتمد على رونالدو وحده فقط، لم أشاهده كثيراً، لأن فريقه يملك نجوماً كثراً مثل كونان وبروزوفيتش وماني».