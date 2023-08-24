لجنة الانتخابات تعتمد القائمة الانتخابية المقدمة من المرشح لمنصب رئيس الاتحاد

اعتمدت لجنة الانتخابات القائمة الانتخابية المقدمة من الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، المرشح لمنصب رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم للدورة الانتخابية 2023-2027. جاء ذلك، خلال اجتماع اللجنة الذي عُقد، أمس، برئاسة المستشار سالم بن بهيان العامري، وبحضور محمد راشد الحفيتي نائب رئيس اللجنة، وعبدالرحمن محمد العامري، وحمد خميس البدواوي، ومُنى خليفة الشامسي، وأعضاء اللجنة، ومحمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة.

وضمّت القائمة الانتخابية النهائية كلاً من: هشام محمد الزرعوني (نادي الشارقة)، وحمد أحمد المزروعي (نادي حتا)، وعمر الحاج المهيري (نادي النصر)، ويحيى خلف المطروشي (نادي عجمان)، وفهد إسماعيل الحوسني (نادي بني ياس)، وأمل حسن بوشلاخ (نادي مصفوت)، وأحمد علي المهبوبي (نادي التعاون)، وإبراهيم حسن النمر (نادي الحمرية )، وعبدالمحسن فهد الدوسري، وخلفان جمعة بلهول، وعبيد سالم الشامسي المرشحين من رئيس الاتحاد.

وقال المستشار سالم بن بهيان العامري، في تصريح صحافي: «إن اللجنة قامت بالاطلاع على القائمة الانتخابية النهائية، وقررت رفعها إلى اجتماع الجمعية العمومية الانتخابية المقرر يوم الثامن من سبتمبر المقبل للمصادقة عليها واعتمادها».