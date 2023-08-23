«مستهدف» يهدي «شادويل» لقب سباق «جودمونت إنترناشيونال ستيكس»

انتزع الجواد «مستهدف» بشعار «شادويل»، وإشراف المدربين جون وثيدي غوسدن، لقب سباق «جودمونت إنترناشيونال ستيكس» المخصص لخيول الفئة الأولى لمسافة 2100 متر عشبي، وجرى أمس، في الشوط الرابع والرئيس في افتتاح مهرجان «إيبور يورك»، المقام حتى السبت المقبل على مضمار «يورك» البريطاني العريق.

وتسلمت الشيخة حصة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم، عقب نهاية الشوط الرئيس، جائزة فوز الجواد «مستهدف» في سباق «جودمونت إنترناشيونال ستيكس». وأضاف «مستهدف» انتصاره الثاني على التوالي في سباقات «جروب1» الأعلى تصنيفاً عالمياً بعد تتويجه يونيو الماضي بلقب سباق «برينس أوف ويلز ستيكس» في ثاني أيام مهرجان «رويال آسكوت» العريق، كما أهدى جواد «شادويل» الفارس المخضرم فرانكي ديتوري الانتصار السادس في مسيرته بلقب «جودمونت إنترناشيونال ستيكس»، وأن يصبح أنجح فارس في تاريخ هذا السباق، بعد أن عادل فرانكي في العام 2007، وعلى صهوة الجواد «أورايزد» الرقم القياسي السابق المسجل باسم الفارس الأسطوري الراحل ليستر بيجوت وجاء أخرها في نسخة 1992 على متن الجواد «رودريجو دي تريانو».